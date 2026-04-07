幸田あかりが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

幸田あかり©光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

「週刊FLASH」3月31日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

タレント・幸田あかりが「FLASH」に登場。かつて「吉田あかり」の名前で活動し人気を博した彼女が、名前を変えて3年ぶりのグラビアに挑戦している。新たなスタートにふさわしい、かつてなくオトナの艶があふれる水着姿は必見だ。

幸田あかり プロフィール

こうだ・あかり

22歳。2004年1月2日生まれ。東京都出身。T160

2017年、13歳でモデルとして芸能界デビュー。ファッション誌「JELLY」のモデルを務めた。女優としても活動し、2021年、映画『ペテロの帰り道』で主演に。4月24日（金）〜29日（水・祝）に新宿眼科画廊スペース地下で上演される舞台『白さげないで、赤あげる。』に出演予定。そのほか最新情報は、公式X（@akari_koda_）、公式Instagram（@akari_koda_）をチェック。

FLASHデジタル写真集 幸田あかり『消せない記憶』『消えないぬくもり』（光文社）が各電子書店で発売中。

「FLASH」3月31日（火）発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

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