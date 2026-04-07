元乃木坂４６で女優の中村麗乃が出演予定だった舞台「ぽっぷす？」（１６〜２５日、東京・東京国際フォーラム ホールＣほか）を降板することが７日、同舞台の公式サイトで発表された。

同サイトは「ルリコ役キャスト降板に関するお詫びとご案内」とのタイトルでニュースを更新。「舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良が見られたため、病院で診察を受けたところ、２週間ほどの療養が必要と診断を受け、関係各所と協議し、中村麗乃さんは体調回復に専念いただくことになりました。そのため、今後の稽古参加と劇場本番を務めることが難しいという判断となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました」と報告した。

続けて「中村麗乃さんの出演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。代役については立てないとし、「脚本および演出の一部を変更したうえで、公演は予定通り上演いたします」と呼びかけた。また、中村のファンクラブでチケットを購入した人には、払い戻しにも対応するという。

同作は、台本・演出を鈴木勝秀氏が手がけ、「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間によみがえらせようとするオリジナル作品。主演はＩＳＳＥＩが務める。