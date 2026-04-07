黒岩陽一調教師（４５）＝美浦＝は、阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（阪神競馬場・芝１６００メートル）にＧ１・２勝のアスコリピチェーノ（牝５歳、父ダイワメジャー）、ニュージーランドＴ・Ｇ２（中山競馬場・芝１６００メートル）に新馬戦から２連勝中のゴーラッキー（牡３歳、父キタサンブラック）と、１１日の重賞へ有力馬２頭を送り出す。

アスコリピチェーノは今年初戦。前走のマイルＣＳは海外帰りの臨戦過程も響き７着に敗れた。「好位につけて力比べをするという競馬はできましたが、最後すこし甘くなったという印象はあります」と分析。今回はその前走に続き２日から４度目の栗東滞在を行っている。「フレッシュでいい印象はあります。前回より満足して１週前は終えられました」と巻き返しに自信をのぞかせた。

ゴーラッキーは前走の１勝クラスを３馬身半差の快勝。大物感を漂わせる走りでＧ１戦線でも活躍を期待させる一頭だ。「レースに望む精神状態がとてもいい馬ですね。スタートをポンと出て好位でしっかり脚をためられたので、本当に賢くてレースセンスの高い馬です」と絶賛を惜しまない。今回は初の中山になるが「能力は相当に高い馬なので、ここは通過点にしてほしいですね」と言葉に力を込めた。