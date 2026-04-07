完全に盲点だった、、！【ユニクロ】で見つけた♡「快適スニーカー」

寒くてお出かけが億劫だった季節も過ぎ、暖かい日差しに足取りも軽くなる春。コーデを春ムードにシフトするなら、足元にも軽やかなスニーカーを取り入れてみて。今回編集部が見つけたのは、【ユニクロ】から登場したクッション性のある「快適スニーカー」。履き心地とシャレ感を両立したスニーカーは、デイリーカジュアルで手放せなくなるかも。

足元からオシャレを底上げする配色スニーカー

【ユニクロ】「コンビネーションスニーカー」\4,990（税込）

「しっかりとしたクッション性で快適」（公式サイトより）な、オリジナルの開発によるインソールとアウトソールを採用した一足。シンプルコーデに程よい表情を加えてくれる配色スニーカーで、異素材のコンビネーションデザインが着こなしのアクセントになりそうです。ジーンズやスウェットパンツなど、カジュアルなボトムスと好相性の予感。ベージュ・ワイン・ライトグリーンという、雰囲気がガラリと異なる3色を揃えています。

デイリーにもスポーツにも使えるニットスニーカー

【ユニクロ】「ニットアクティブスニーカー」\5,990（税込・セール価格）

スウェーデンのアスリートと共同開発したというスニーカーは、デイリーはもちろんスポーツにもぴったり。伸びの良いニット素材は通気性にも優れており、暖かくなるこれからの季節に重宝しそうです。「クッション性のあるソールで快適な歩き心地」（公式サイトより）も確保。ネイビーを基調としたシンプルなデザインに、ソールの鮮やかな青が光ります。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

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writer：Emika.M