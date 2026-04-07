男子プロゴルフツアーの今季開幕戦、東建ホームメイトカップは９日から４日間、三重・東建多度ＣＣ名古屋（７０９０ヤード、パー７１）で行われる。

国内ツアー２勝で欧州ツアーを主戦場としている桂川有人（２７）＝国際スポーツ振興協会＝は７日、プロアマ戦で調整。先月に明らかになった国内女子ツアー１２勝の小祝さくら（２７）＝ニトリ＝との結婚について、初めて言及した。ゴールインは２４年のオフだったが、まだ同居には至っておらず「自分もヨーロッパに行っていますし、相手も休まないタイプなので。新婚生活という感じは…ないですね」と苦笑い。先週に帰国してからも「ゴルフのことばかり考えていて」と会っていないと明かした。

欧州ツアーが３週間の“中休み”となるため「試合をやりながらつかめるものもある」と、その２週目にある国内開幕戦への出場を決めたという。今回の日本滞在は約３週間。来週中にはボルボ中国オープン（２３〜２６日、上海）に参戦するため、また海を渡ることになるが「きのうはウナギを食べました」と海外ではなかなか口にできない日本食でリフレッシュした様子だ。

今大会は過去２度の出場で２２年２位、２４年８位とともにトップ１０入り。２戦前の海南クラシック（中国）では９位と近況も悪くない。結婚後の初優勝へ「だいぶ前進できていると思う。コースとの相性はいい」と気合を入れた。