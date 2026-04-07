株式会社 明治は、ＡＩが発案した「きのこの山」と「たけのこの里」合体したひとくちサイズのチョコスナック「きたきたのこのこの山里」を、１４日より、全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売する。容量は４８グラム、価格はオープンプライス。

「きたきた―」は、「きのこの山」の“カリッ”としたクラッカーと「たけのこの里」の“サクッ”としたクッキーを砕き、これにミルク風味のチョコレートと小麦パフを加えてバー状に成型し、最後にビターチョコレートでコーティング。ザクザクとした食感と、ミルク風味とビター２種類のチョコレートの味わいを楽しめる。

きっかけは、「きのこの山」発売５０周年を記念して昨年８月にリリースした、顔写真をもとに「きのこの山」派か「たけのこの里」派を判定するＡＩ「KINOTAKE MOTHER」のデータ。約５０万人のＡＩ判定では、「きのこ派」が約５２%、「たけのこ派」が約４３%となるなか、「どっちも派」が約４%算出されたことから、２つの商品のおいしさを１つに凝縮するものを目指した。

パッケージも、ＡＩが考案。“未来のきのこの山とたけのこの里の世界”をデザインしている。