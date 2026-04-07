HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、アメリカ音楽シーンの頂点を極めた大物アーティストがサプライズで登場し、練習生たちを熱狂させた。

【映像】スタジオに訪れた世界的大物スター（驚く練習生たちも）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

練習の合間、スタジオに「こんにちは〜！ みんな元気？ 調子はどう？」と現れたのは、なんとアメリカで最も成功したガールズグループの一つ、Fifth Harmonyのローレン・ハウレギだった。彼女が所属したグループは、YouTubeでの1曲あたりの再生数が30億回を超えるなど、世界的な人気を誇る。さらに彼女自身もオーディション番組「アメリカ版 Xファクター」出身という、候補生たちにとって最高のロールモデルだ。

HxGエグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥク氏は「このプロジェクトを聞いて、自ら候補生たちのメンターとして参加してくれました」と説明。あまりの超大物の登場に、AYANAは「MVめっちゃ見てたので、あんな身近に見ていた方がここに…ビックリしました」と大興奮。スタジオのメンバーも「えぇ！？ Fifth Harmonyのローレンさん！？」と声を上げ、驚きを隠せない様子だった。

ローレンは「みなさんがこの最終ラウンドに進むために、日本からアメリカに来て一生懸命頑張っていると聞いたわ。みなさんに会ってみたかったし、何かアドバイスできればと思って来たの」と優しく微笑み、世界を目指す4人の少女たちのためにメンターとして寄り添う姿勢を見せた。