「人に依存しすぎている犬」の特徴4選

1.どこへ行くにも後ろをついてくる

家の中で移動するたびに、まるで影のように愛犬がぴったり後ろをついてくることはありませんか。トイレやお風呂のドアの前でじっと待ち続けたり、少し席を立っただけで慌てて追いかけてきたりする場合、それは強い依存のサインかもしれません。

犬にとって大好きな飼い主と一緒にいたいと思うのは自然な本能ですが、一歩も離れられない状態は、自分ひとりでリラックスして過ごす力が弱まっている証拠でもあります。

「常に誰かがそばにいないと不安」という心理が働いているため、まずは愛犬が自分のベッドで安心してくつろげる時間を少しずつ作ってあげることが大切です。

2.姿が見えなくなると激しく鳴く、吠える

飼い主が別の部屋に行ったり、外出の準備を始めたりしただけで、悲しそうに鳴き続けたり激しく吠えたりする行動も、依存度が高い犬によく見られます。これは「大好きな人がいなくなってしまう」という強い恐怖心やパニックからくるものです。

犬は本来、群れで生活する動物ですが、家庭で暮らす上では「姿が見えなくても必ず戻ってくる」という信頼関係と安心感が必要です。

姿が見えなくなった瞬間に鳴けば飼い主が戻ってきてくれると学習してしまうと、さらに依存が強まる悪循環に陥ることもあるため、鳴いている最中にすぐ反応しないなどのルール作りが重要になります。ただし、真の不安状態にある犬に無視を続けると、かえってパニックが悪化する場合もあります。改善が見られない場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

3.常に体に触れていようとする

座っているときに足元に顎を乗せてきたり、常に体の一部をピタッとくっつけてきたりすることがありますよね。一見すると甘えん坊で可愛らしい行動に思えますが、これが「触れていないと落ち着かない」という状態であれば注意が必要です。

自分から積極的にスキンシップを求めることは悪いことではありませんが、依存しすぎている犬は、飼い主を自分の安心を得るための「道具」のように感じてしまっている場合があります。

自立心が育っていないと、いざ離れなければならない状況になったときに受けるストレスが非常に大きくなってしまうため、愛犬がひとりで寝ているときはそっとしておくなど、適度な距離感を意識しましょう。

4.留守番中に物を壊したり、トイレを失敗したりする

飼い主が不在のときに、クッションをボロボロに噛みちぎったり、普段は完璧にできていたトイレをわざと失敗したりするのは、寂しさや不安が限界を超えているサインです。

これは決して嫌がらせでやっているわけではなく、不安な気持ちを紛らわせようと必死に何かを噛んだり、排泄をすることで自分の匂いを周りにつけて安心しようとしたりする、犬なりのSOSなのです。

帰宅したときに部屋が荒れているとつい叱りたくなりますが、叱ることでさらに犬の不安が強まり、依存が悪化することもあります。物を壊す前に、まずは留守番という環境自体に慣れさせるトレーニングをするようにしましょう。

犬が人に依存してしまう主な原因

犬が過度に依存してしまう大きな原因のひとつに、子犬の頃からの接し方があります。可愛いあまりに、鳴いたらすぐに抱っこをしたり、常に声をかけて構いすぎたりしていると、犬は「ひとりで過ごす方法」を学ぶ機会を失ってしまうのです。

また、引っ越しや家族構成の変化、生活リズムが急に変わったことによる不安が原因で、一時的に依存が強まることも珍しくありません。

さらに、外の世界や他の人、他の犬との交流が少ない「社会化不足」の状態だと、飼い主だけが唯一の頼みの綱となってしまい、結果として依存度が高まってしまうのです。

依存状態を放置するとどうなる？

依存状態をそのままにしておくと、精神的な不安が体にまで影響を及ぼす「分離不安症（不安障害の一種）」という心の病気に発展する恐れがあります。

飼い主と離れるだけで震えが止まらなくなったり、何度もあくびをしたり、自分の足を舐め続けて皮膚炎を起こしたりすることも。また、飼い主にとっても、愛犬が心配で外出がままならなくなったり、夜中の鳴き声で近所迷惑を気にしたりするなど、精神的な負担が大きくなってしまいます。

お互いがストレスなく、笑顔で長く一緒に暮らしていくためには、愛犬に「ひとりの時間も安全で楽しい」と教えてあげることが大切です。

愛犬と「程よい距離」を保つための対策

まずは、家の中で「待て」の練習を取り入れ、飼い主が隣の部屋に数秒行っても大人しく待てたら褒める、という小さな成功体験を積み重ねましょう。

また、飼い主が構わなくてもひとりで集中して遊べる「知育玩具（おやつを入れて遊ぶおもちゃ）」を活用するのも効果的です。

大切なのは、犬が要求して鳴いているときは心を鬼にして無視をし、静かに落ち着いているときだけたっぷり褒めてあげることです。

メリハリのある接し方を心がけることで、犬は「飼い主に依存しなくても大丈夫だ」という自信を少しずつ取り戻していくことができます。

まとめ

過度な依存は、愛情が深い証拠でもありますが、裏を返せば愛犬が常に不安を感じている状態でもあります。

本当の意味で愛犬を大切にするということは、飼い主がいなくても愛犬がリラックスして過ごせる「自立心」を育ててあげることです。少しずつ距離を置く練習をして、お互いに心地よい関係を目指していきましょうね。

(獣医師監修：寺脇寛子)