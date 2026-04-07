「こわっ」女性アイドル、ネットと現実の比較ショットが話題に！ 「ガチ誰ＷＷＷ」「加工ミス？」
「こわっ」女性アイドル、ネットと現実の比較ショットが話題に！ 「ガチ誰ＷＷＷ」「加工ミス？」
4人組女性アイドルグループ・OMGのNARUANGOさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ネットと現実の比較ショットを公開し、話題となっています。
【写真】女性アイドルのネットと現実の比較ショット
「同じ人…？」NARUANGOさんは「ネットで見たアイドル」と「現場で見たアイドル」を2枚の写真で公開。1枚目が学生服を着たキュートな姿である一方、2枚目は顔に落書きされた衝撃的な姿となっています。同一人物とは思えません。
この投稿には「こわっ」「そんなバナナ」「流石ですwww」「これおもろすぎる」「同じ人…？」などの声が寄せられました。
「盛れてないとかの次元じゃないwwwwww」同日の別の投稿では「盛れてないとかの次元じゃないwwwwww 誰これwwwwwwwwwwww誰がOK出したんだこれwwwwwwwwww」とつづり、落書きされた顔を公開していたNARUANGOさん。ファンからは「ガチ誰ＷＷＷＷＷ」「泣いちゃうwwwww」や「加工ミス？」「上から加工したのがズレたんかな」といった声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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