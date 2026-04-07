【漢字クイズ】「脚光を浴びる」or「客光を浴びる」正解はどっち？間違えられない！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「脚光を浴びる」と「客光を浴びる」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「脚光（きゃっこう）を浴（あ）びる」でした！

脚光を浴びるとは、世間から広く注目されたり、高い評価を受けたりすることを意味する言葉のこと。

「脚光」とは、もともと舞台の前面の床から俳優や歌手を照らす照明（フットライト）のことを指しており、そこから転じて「注目（を浴びる）」の意味で使われるようになったのだそう。

例文としては、「その技術が突然の脚光を浴びることになった」などのように使うことができますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）