【漢字クイズ】「脚光を浴びる」or「客光を浴びる」正解はどっち？間違えられない！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「脚光を浴びる」or「客光を浴びる」正しいのは？
「脚」と「客」は紛らわしいですよね。
いったい「脚光を浴びる」と「客光を浴びる」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「脚光（きゃっこう）を浴（あ）びる」でした！
脚光を浴びるとは、世間から広く注目されたり、高い評価を受けたりすることを意味する言葉のこと。
「脚光」とは、もともと舞台の前面の床から俳優や歌手を照らす照明（フットライト）のことを指しており、そこから転じて「注目（を浴びる）」の意味で使われるようになったのだそう。
例文としては、「その技術が突然の脚光を浴びることになった」などのように使うことができますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部