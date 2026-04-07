◆パ・リーグ 楽天―日本ハム（７日・楽天モバイル）

日本ハムの細野晴希投手が、５回を投げ７安打３失点（自責２）で降板。強風と守備の乱れもあり、不運なマウンドとなった。

３回まで両軍無得点で迎えた４回、先頭の中島に右翼線二塁打を許すと、辰己に死球を与え無死一、二塁。ボイトの右飛で１死一、三塁とされると、細野がけん制で一塁走者を誘い出したが、挟殺プレーの中で清宮幸が失策。１死二、三塁から黒川に左翼線２点二塁打を許し、２点を先行された。

さらに５回、安打と盗塁などで１死二塁から、中島の打球はセンターへ。十分に五十幡の守備範囲と思われたが、強風に流された打球は左中間へ落ちる適時二塁打。リードを３点に広げられた。

細野は本拠地開幕戦だった３月３１日のロッテ戦（エスコン）で先発すると、９回１２８球を投げ１２奪三振、２四死球で史上９１人目１０３度目のノーヒットノーランを達成。開幕３連敗で迎えた悪い流れを、快投で断ち切っていた。初回２死、辰己に左前打を打たれ開幕から継続していたノーヒットは１０イニング目で止まった。