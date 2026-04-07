◇セ・リーグ 中日―DeNA（2026年4月7日 横浜）

中日先発の2年目左腕・金丸夢斗投手（23）が今季初勝利を目指し、今季2戦目のマウンドに上がったが5回92球で9安打を浴び4失点。3点リードを許した場面で降板し、またも白星を逃した。

DeNA戦（横浜）に先発。新人だった昨季は5試合で0勝4敗と分が悪い相手に加え、チームは開幕から3カード連続で負け越し。嫌な流れを断ち切るべく、力の限り腕を振った。

初回は先頭の牧に二塁内野安打で出塁を許したが、後続3人を封じると、2回は打者3人で料理。うまく立ち上がった。

今季初戦は悔やまれる内容だった。3月31日の巨人戦（バンテリンD）で先発。5回まで2安打無失点と好投したが、2―0で迎えた6回に暗転した。2死一、三塁から松本に右前適時打を浴びると、続く泉口への四球で満塁とし、4番ぼダルベックには痛恨の押し出し四球。同点とされ、この回限りでマウンドを降りた。

雪辱を期したマウンドだったが、試練が訪れたのは4回。3連打を浴びて無死満塁のピンチを背負うと、蝦名に中堅右を破られる2点適時二塁打。「連打を浴びて失点を許してしまいました。次は流れを打ち切れる投球をしたい」。まさかの4連打で、逆転を許した。さらに牧にも三塁線を破られる適時二塁打を許し、この回だけで4失点。6回表の攻撃で代打を送られた。