小学校の入学式はまだ始まっていないところも多いなか、すでに来年のランドセル商戦がスタートしています。春休みやゴールデンウィークなどの長期休みに帰省した際に、祖父母に買ってもらう家庭が多いことなどが理由なんだそうです。

【写真を見る】早くも来年に向けランドセル商戦がスタート 百貨店には約100種類が並ぶ売り場が開設 12万円を超える商品も【岡山】

早くも来年に向けランドセル商戦 人気の色は

昨今のランドセルはさまざまな色があることはご存じだと思います。今人気の色は何なのか、先月ランドセル売り場がオープンした岡山高島屋で調べてきました。

男子は黒やネイビーなど落ち着いた色味が人気なんだそうですが、女子は明るいパステルカラーが人気。機能や値段などにもさまざまな変化があるそうです。

岡山高島屋では、先月半ば約100種類が並ぶ売り場を開設しました。

（前田唯キャスター）

「こちらが、近年のトレンドの非常に軽いランドセルです。実際に背負ってみると、お！より軽さを実感します」

1キロを超える商品が一般的ななか、こちらの商品は990グラム。教科書やノートに加え、タブレットも持ち帰る今の子どもたちの負担軽減になると人気を集めています。こんな商品も…

12万円を超える高額ランドセルも

（前田キャスター）

「12万円を超えていますね」

（岡山高島屋ランドセル売場担当 土屋京子さん）

「12万円、非常に高額ではあるんですが、この少子化のなかで大切なお孫様におじいさま、おばあさまが選ばれる非常に品質のいい高額商品として人気のランドセルでございます」

近年、有名ブランドの参入などが相次いでいるランドセル商戦。

少子化で購入する機会が減るなかで、1つあたりにかける金額が高くなっているといいます。

（岡山高島屋ランドセル売場担当 土屋京子さん）

「だいたい5年前くらいですと、5万円・6万円台くらいが主流だったのですが、現在では、7万円や8万円を超えるような価格帯のものも出てきております」

高価格でも選ばれる商品をと、メーカーも独自色を打ち出しています。

昨年登場した、こちらの「セミオーダーランドセル」は、外側と内側の色を別に選ぶことができ、組み合わせは132通りにのぼります。

少子化の中で高価格化、差別化が進む令和のランドセル市場です。