【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「お互いにストレスになる…」ようやく理解＜第24話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第24話 お互いにとって
【編集部コメント】
おや？ 前回引き止めたい様子だったので、別居することに対してもっと頑ななのかと思いきや……義両親、案外すんなりと別居の提案を受け入れてくれました。嫌いで離れるという結論になったのでないとわかったのはもちろんですが、もしかしたらフミカさんが「私のせいでお義父さんたちも生活スタイルを変えなくちゃいけない」と言ったことにも、何か思うことがあったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第24話 お互いにとって
【編集部コメント】
おや？ 前回引き止めたい様子だったので、別居することに対してもっと頑ななのかと思いきや……義両親、案外すんなりと別居の提案を受け入れてくれました。嫌いで離れるという結論になったのでないとわかったのはもちろんですが、もしかしたらフミカさんが「私のせいでお義父さんたちも生活スタイルを変えなくちゃいけない」と言ったことにも、何か思うことがあったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙