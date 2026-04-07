高市首相は今年度予算の成立をうけて記者団の取材に応じ、ホルムズ海峡を経由しない形で原油の代替調達を進めた結果、「備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついた」と明らかにしました。

高市首相は、事実上封鎖されているホルムズ海峡を通らないルートで中東やアメリカからの原油の代替調達を進めた結果、「現時点で、4月に前年実績比で2割以上、5月には過半の代替調達にめどがついた」と明らかにしました。その上で、日本にある約8か月分の石油備蓄と合わせ、「備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついた」と説明しました。

また、事態が長期化した場合、今後、国民に節約を求めるかどうかについては、「重要物資の需給や価格などについて、足元の状況を把握しながら、長期化を見据えてあらゆる可能性を排除せずに、臨機応変に対応していく」と述べました。

ただ政権幹部のひとりは、年明けまでの石油の供給確保のめどがついたことで、現時点では、近々に節約を呼びかける必要はなくなった、との認識を示しています。

一方、高市首相は中東情勢に対応するための補正予算の編成の必要性について、「必要があれば、今年度予算の予備費も活用できるので、今日の時点で今すぐ補正予算の編成が必要な状況とは考えていない」と述べました。

さらにイランとの間の首脳会談について、「準備を進めている。これ以上は言えないが、できる限りのことはやっていきたい。私自身も前に出てあらゆる外交努力を行う決意だ」と引き続き実現に意欲を示しました。

一方、高市首相は、今年度予算が昨年度のうちに成立できなかったことについて、「大変残念だった」としたものの、「国会での審議に誠実に対応した結果、国民生活に支障が生じるリスクをできる限り小さくできた」と強調し、早期成立に努力した与党に「感謝している」と述べました。