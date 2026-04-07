お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が7日、都内のテレビ東京で新経済番組「日経スペシャル アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（8日スタート、水曜後11・06）の囲み取材会を行った。

同番組は24年から6度放送された特番のレギュラー版。若林がMCを務め、社会問題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる。あす8日に始まる初回に向け、若林は「結構手応え感じますね。番組の自己紹介というか、名刺代わりになるような回」と笑みを浮かべた。

コンビの冠番組「あちこちオードリー」の放送枠を引き継いだことにも触れ「『あちこちオードリー』が深い時間になって僕1人の番組が始まったんで、春日（俊彰）には“裏切り者！”みたいな言われ方をしてます」と苦笑。「むっとしてます。“なんで俺も残れないんだ”と言ってました」と相方の反応を明かした。

番組内容は企業関連のゲストとのトークがほとんどで、若林による質問を中心に構成される。若林が「“段取り”してないのが新しいと思う」と話した通り、テーマから外れた何気ないトークも放送されるという。「（ゲストが）開発していることや会社でやっていることとは別に、急に僕がその人のプライベートについて聞いたりする。人と人の会話の中で情報を伝えられるのが見どころです」とアピールした。

企業のCEOなどをゲストに迎え、MCを務める自らの立場についても「相方が率先してボケる人間じゃないので、聞くしかない。その芸歴が結びついていると思う」と自信をのぞかせた。「いろんな芸人さんと絡んでますけど、未だに春日が一番難しい。ラジオでもこっちから2〜3個投げないと面白いこと言ってくれない。日向坂の方が返してくれる」とぼやき、会場の笑いを誘っていた。