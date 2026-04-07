７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８６円８９銭（０・１８％）高の４万７３２４円１２銭だった。

３営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、３分の２にあたる２２２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１５円８８銭（０・０３％）高の５万３４２９円５６銭だった。いずれも小幅な値動きとなった。

中東情勢を巡って、トランプ米大統領が設定したイランとの交渉期限が日本時間８日午前に迫り、株式市場では戦闘終結への思惑から売り買いが交錯した。電機や銀行業などの銘柄が買われた一方、機械や非鉄金属株は売られた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、キャラクターグッズ事業などを手がけるサンリオの４・１６％が最も大きく、カプコン（３・２９％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（３・１５％）と続いた。

下落率は、ディスコ（６・１５％）、フジクラ（５・００％）、ニコン（３・９１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は９・２２ポイント（０・２５％）高い３６５４・０２。