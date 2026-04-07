鹿児島県北薩地域振興局が発注した港の工事の入札を巡る官製談合事件です。

設計金額を業者側に漏らしたとして官製談合防止法違反の罪で略式起訴されていた振興局の男性職員に対し、鹿児島簡易裁判所は罰金80万円の略式命令を出していたことが分かりました。

官製談合防止法違反の罪で略式命令を受けたのは、県北薩地域振興局に勤めていた60歳の男性職員です。

起訴状などによりますと、男性職員は2021年8月、長島町の港の工事の一般競争入札で、長崎の造船会社に落札させるために事前に電話で設計金額を漏らし、落札させたとされています。

長崎の造船会社は、この設計金額をもとに出した最低制限価格の1億1000万円余りで工事を落札していました。

鹿児島区検察庁は、先月30日付で男性を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所がその日に、罰金80万円の略式命令を出していたことが新たに分かりました。

県は職員の略式命令について、「事実関係が確認できていないので、回答できない」としています。

落札した長崎の造船会社はMBCの取材に対し、「事件について報道で把握していて、同じ時期に工事を落札したという事実はある。現在、社内で確認を進めている」とコメントしています。

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