ドルに買い戻し、イラン、カーグ島で爆発音との報道で＝ロンドン為替



ドルが買い戻されている。イランのメヘル通信が「イラン、カーグ島で爆発音」と報じたことに反応している。爆発の原因については具体的に報じられていない。



ドル円は159.47レベルを安値に、159.70台へと反発。ユーロドルは1.1576レベルを高値に、1.1550割れまで一時反落。ポンドドルも1.3285レベルを高値に1.3240付近まで再び下げた。



日本時間8日午前9時が米国の要求にイランが回答する期限とされており、その前にいろいろな情報に市場が神経質に反応する地合いとなっている。



USD/JPY 159.69 EUR/USD 1.1556 GBP/USD 1.3250

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