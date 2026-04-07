欧州株 上げ幅縮小、イラン・カーグ島で爆発音
欧州株 上げ幅縮小、イラン・カーグ島で爆発音
東京時間19:41現在
英ＦＴＳＥ100 10445.42（+9.13 +0.09%）
独ＤＡＸ 23210.00（+41.92 +0.18%）
仏ＣＡＣ40 8025.56（+63.17 +0.79%）
スイスＳＭＩ 13016.80（+34.83 +0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46915.00（+13.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6651.25（+0.25 +0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24345.25（-13.25 -0.05%）
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独ＤＡＸ 23210.00（+41.92 +0.18%）
仏ＣＡＣ40 8025.56（+63.17 +0.79%）
スイスＳＭＩ 13016.80（+34.83 +0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 46915.00（+13.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6651.25（+0.25 +0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24345.25（-13.25 -0.05%）