欧州株　上げ幅縮小、イラン・カーグ島で爆発音
東京時間19:41現在
英ＦＴＳＥ100　 10445.42（+9.13　+0.09%）
独ＤＡＸ　　23210.00（+41.92　+0.18%）
仏ＣＡＣ40　 8025.56（+63.17　+0.79%）
スイスＳＭＩ　 13016.80（+34.83　+0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46915.00（+13.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6651.25（+0.25　+0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24345.25（-13.25　-0.05%）