大谷翔平 2戦連発の今季第3号HRは「いいアプローチができた」と自画自賛の一発！ 連続試合出塁も「41」に伸ばす



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜4月6日(日本時間7日) トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場、6回の第4打席にバックスクリーンへ運ぶ2試合連続の3号アーチを放った。

6打数2安打1打点、2三振で、自身の連続試合出塁を「41」に伸ばした。チームは17安打14得点の大勝で、昨年のワールドシリーズで激闘を演じたブルージェイズを下している。

岡本の目の前で、大谷が技ありの一発をお見舞いした。5点リードで迎えた6回先頭の第4打席、3人目の左腕マンティプライの投じた4球目だった。

内角低めの140キロ・シンカーをすくい上げると、打球はバックスクリーンへ。三塁岡本の前を悠然と走り抜け、ダイヤモンドを一周した。打球速度107.8マイル(約173.5キロ)、飛距離414フィート(約126メートル)の一発。

「いいコースでしたけど、いいアプローチができたと思います。ちょっと低かったので"越えるかな"と思いましたけど、いいバッティングだったなと思います」。珍しく大谷が自画自賛するほど、納得の一撃だった。

初回は、サイ・ヤング賞3度、通算222勝のレジェンド右腕シャーザーとの対戦。0－2と追い込まれた後の3球目、外角ボールゾーンのチェンジアップにうまく対応したが、中直に倒れた。

1点をリードした3回先頭の2打席目は、2番手左腕フレミングのシンカーを打たされ、投前へのボテボテのゴロ。これが内野安打となり、フレミングの悪送球も重なって二塁へ。1死後、フリーマンの3号2ランでホームを踏んだ。

4回無死一・二塁の第4打席は、中飛で走者を二・三塁に進める進塁打で、タッカーの犠飛につなげるチーム打撃。

7、8回の5、6打席目は連続三振に仕留められたものの、大谷は3日(同4日)のナショナルズ戦で今季1号を放ってから直近4試合で3本塁打、各試合でマルチ安打を放つなど好調を維持している。

昨年のワールドシリーズ第7戦で先発し、ブルージェイズとの激闘を制して世界一連覇を達成した舞台ロジャーズ・センター。3回に三塁走者となった時には、岡本と談笑する場面もあったが、大谷に特別な思いはなかった。

「ワールドシリーズとはまたちょっと違いますかね。あくまでもシーズンの1試合として。どこが相手でもしっかり自分たちのまず野球というのができれば、勝ち星がついて来るのかなと思っています」と大勝にも気を引き締めた。

チームは10試合を消化して、8勝2敗と開幕ダッシュに成功。「オフェンスも状態が上がっていると思いますし、(投手陣も)先発、中継ぎも含めて全体的に本当に素晴らしい。ディフェンスもしてると思うので。

引き続き1日1日切り替えて、頑張りたいな、と思います」と大谷。明後日8日(同9日)のカード第3戦に、今季2度目の先発マウンドに上がる。

テレ東リアライブ編集部

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