「ＤｅＮＡ−中日」（７日、横浜スタジアム）

デュプランティエがインフルエンザのため、代役先発となったプロ５年目で初登板初先発の深沢は４回６安打１失点の粘投をみせた。三回にはプロ初安打も記録した。

初回に中日４番の細川に先制適時打を浴びたが、その後は粘りの投球。四回には２死満塁のピンチで田中から空振り三振を奪い、ピンチを脱した。

打線は１点を追う四回に無死満塁から７番蝦名の２点適時二塁打で逆転。さらに牧の２点適時二塁打で突き放した。五回からは２番手橋本がマウンドに上がった。

深沢は２０２４年にトミー・ジョン手術を受け、昨季２軍で実戦復帰。今季のオープン戦や２軍戦で好投を見せ、デビューのチャンスをつかんだ。

登板後は「今日は初登板だったので緊張もしましたが、楽しみながら投げることができました。なんとか１失点で抑えられましたが、結構ヒットを打たれて、流れ良く行けなかったところは野手の方や中継ぎの方に申し訳ないと思っています。引き続きチームが勝てるように応援していきます！」とコメントした。