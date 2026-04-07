今月12日投票の黒部市長選挙について、KNBは北日本新聞と合同で情勢調査を行いました。その結果について、担当の数家シニアキャスターと詳しくお伝えします。



黒部市長選に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で、自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と、自民党宇奈月町支部が推薦する新人の上坂展弘候補（64）の2人です。



情勢調査は、告示前日の今月4日からきのうまで行いました。JX通信社に委託して、コンピュータで無作為に選んだ固定電話の番号にかける方法と、インターネットで回答する方法を組み合わせて、市内の有権者152人から回答を得ました。





「誰に投票するか」という問いに対する回答では、新人・上坂候補が優勢で、現職・武隈候補が追う展開です。一方で、3割弱の人が投票先を「まだ決めていない」、「わからない」と回答していて、情勢は変化する可能性があります。市長選に対する関心度はどうでしょうか。「大いに関心がある」、「ある程度関心がある」と答えた有権者は88％あまりで、関心の高さが伺えます。現職市長と前の副市長による一騎打ちで、自民分裂の激しい選挙戦になっていることが背景にあるとみられます。投票先を決めるとき、重視する点はどうでしょうか。最も多かったのが「人物や人柄」で40％でした。次いで「政策や公約」が25％で、「経験や実績」が続きました。今回は、「政策や公約」以上に、「人物や人柄」を重視する人が多いんですね。はい、さらに候補者ごとに特徴をみてみますと、武隈候補に投票すると答えた人は「経験や実績」と「政策や公約」を重視していて、上坂候補に投票すると答えた人は「人物や人柄」を重視する傾向がみられました。今回の黒部市長選は、1期4年の現職の市政への評価も争点となっていますが、回答はどうでしょうか。「大いに評価する」、「ある程度評価する」と答えた人は、全体のおよそ40％でした。一方、「あまり評価しない」、「まったく評価しない」と答えた人は、およそ45％となりました。評価は2分していると言えます。また、今回の選挙では、現職のパワハラや決済の遅れに関する問題が取り沙汰されていますね。はい、投票先を決めるとき、影響するかを尋ねました。「大いに影響する」、「ある程度影響する」と答えた人は7割弱で、「あまり影響しない」、「まったく影響しない」と答えた人の3割弱を大きく上回っています。投票先と合わせて詳しく分析すると、現職・武隈候補への批判票が、新人・上坂候補に一定程度流れている傾向がみられました。続いて、次の市長に最も重視してほしい政策はどうでしょうか。求める政策で最も多かったのが「医療・福祉・介護」で、およそ3割でした。次いで「物価高・経済対策」が2割弱、「人口減対策」と「市街地の活性化」が同率で続きました。今回の調査では、市長選への関心の高さがうかがえる一方で、3割弱の人が投票先を「まだ決めていない」、「わからない」と答えていて、情勢は変化する可能性があります。黒部市長選の投票は、今月12日です。ここまで数家さんでした。