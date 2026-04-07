韓国の人気ドラマ「ユミの細胞たち」シーズン３の制作発表会が７日にソウルで行われ、シーズン１からユミ役を演じている女優のキム・ゴウン、今作から登場するニューフェースのキム・ジェウォン、演出のイ・サンヨプ監督が出席したと、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。

シーズン３では作家として成功を収めたものの、全く刺激のない日々を送るユミが思いがけない人物と出会い、再び笑って泣いて恋に落ちる姿が描かれるという。会見でキム・ゴウンは「今作について、個人的には俳優人生の第２章だと感じている」「２０代のキム・ゴウンはさまざまな経験を積み重ねながら奮闘し、懸命に走り続けてきた。３０代になって、その中で得たものを活かすことができるようになったのだと感じた。『ユミの細胞たち』の撮影は、本当に幸せだった」と語ったと伝えた。

甘い顔とは裏腹に、容赦ないツッコミを放つ「ジュリー文学社」編集部のプロデューサー・シン・スンロク役を演じるキム・ジェウォンは、「後悔のないように楽しく撮影した」「皆さんがすごく好意的に接してくれて、感謝の気持ちでいっぱい」と振り返ったとした。

キム・ジェウォンより１０歳年上のキム・ゴウンは「皮膚科に熱心に通い、ＭＺ用語を学んだ」と恥ずかしそうに述べ、会場の笑いを誘いながら「実年齢よりも落ち着いているので、年の差はあまり感じなかった」と明かしたといい、一方のキム・ジェウォンも「『年下の後輩が近づくと、先輩の方がかえって気まずいかもしれない』という気苦労を感じなかった。本当にすてきでかわいい先輩。撮影に入ると目つきが変わって、とてもプロフェッショナルだった」とキム・ゴウンへの尊敬を口にしたと伝えた。

「ユミの細胞たち」シーズン３は１３日より韓国で放送がスタートし、日本ではディズニープラスで視聴が可能だ。