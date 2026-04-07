歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と暮らす生活感あふれる自宅での様子を公開し、話題になっている。

【映像】岩崎宏美の 生活感あふれる自宅や愛犬たち（動画あり）

ミニチュアダックスフントのシンバくん、トイプードルのモカくんと暮らしている岩崎。これまでもInstagramで「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」とコメントが寄せられたリビングの大きなソファで愛犬がじゃれ合う動画や、ベッドの上でくつろぐ姿を公開。また2024年に誕生した初孫が、大人用のネクタイをした顔出しショットなども投稿し話題になっていた。

生活感あふれる自宅で愛犬と“会話”

2026年4月7日には、「朝からくだらない話題でごめんなさい。我が家の愛犬可愛すぎて，面白すぎる!!」とコメントし、自宅の廊下にフンが落ちている写真や、2匹の愛犬に語りかけている動画を公開。「ちょこちょこ動いて、ウンチしないように。分かった？あなたも分かりましたか？あなたが止まって（トイレ）していないようなので…モカちゃん、気を付けてくださいよ。きょうも一日頑張りましょう」と愛情たっぷりに話しかけている。

（『ABEMA NEWS』より）