JR新潟駅の2階から外に通じる新たなペデストリアンデッキが4月1日から利用開始となり、リニューアルが進む新潟駅は駅前広場も段階的に開放されています。





駅前広場に新たな「新潟駅前交番」が開設

新潟駅の万代広場で開設が進められていた交番。4月6日から警察官が勤務を開始していて、4月10日には開署式典が行われるということです。



駅東側にある「新潟駅前交番」と、「万代交番」が統合され、新たな「新潟駅前交番」として万代広場の西エリアに開設されました。





再開発事業は構想から20年

新たな交番は駅前のタクシープールと同じ西側にあり、1日から利用開始となっている万代広場の多目的トイレに隣接しています。“POLICE（ポリス）”のサインが目印です。

2006年から始まった新潟駅の再開発事業は構想から20年‥‥‥リニューアル工事は段階的に実施され2022年に在来線ホームの高架化が完了、新たな駅舎へと生まれ変わりました。



2024年には駅のバスターミナルが開業。2024年4月には商業施設の「CoCoLo新潟」がオープンし観光客などでにぎわいを見せるなど、新潟市の玄関口として新潟駅は変化を続けてきました。

「都市の庭」をコンセプトに整備が進む万代広場の工事も大詰めです。



現在、工事が行われているのは中央エリア、そして西エリアの一部です。



今後は西エリアに送迎用の一般駐車場や広場中央部の植栽エリアが完成する見込みで、2027年春に全面供用を目指すとしています。