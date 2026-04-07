【北中米W杯出場国紹介｜第28回：チェコ】代名詞の“ウルチカ”は今や――堅実に守り、手数をかけず相手ゴールに迫るのが基本スタイル
欧州プレーオフを勝ち抜いて、北中米大会の切符を掴んだチェコ。20年ぶりにW杯の舞台へ戻ってきた
準決勝でアイルランド、決勝でデンマークをPK戦の末に下しての突破だが、堅守速攻をベースとしたチームは粘り強く勝ち上がるポテンシャルを秘める。
パベル・ネドベドやパトリック・ベルガーを擁し、1996年の欧州選手権で準優勝したチームに象徴されるように、組織力をベースに戦う伝統はあるが、そのカラーがより濃く出ているのが現在のチームだ。
監督を務めるのはミロスラフ・コウベク。経験豊富な指揮官で、代表チームに安定感をもたらしている。コウベク体制の特長は、選手の強みをシンプルに引き出すことにある。無理に複雑な戦術を落とし込むのではなく、選手が迷わずプレーできる構造を整え、特に守備組織の完成度を高めてきた。今回のプレーオフ突破は、まさにその成果と言える。
チェコといえば“ウルチカ”（小道）と言われる素早く細かいパス回しが代名詞だったが、堅実に守ってマイボールにすれば、あまり手数をかけず相手ゴールに迫るのが、チームの基本スタイルとなっている。
その実現に最も欠かせない選手が、３−４−２−１の最前線に君臨する左利きのFWパトリック・シック（レバークーゼン）だ。191センチのサイズと確かな技術でボールを収めて、周りの選手を前向きにさせる。
２シャドーの主力はパベル・シュルツ（リヨン）とルカーシュ・プロボド（スラビア・プラハ）で、ゴールに直結するプレーが期待できるセカンドアタッカーだ。所属クラブでゼロトップ的な役割を担うシュルツは、プレーオフ決勝のデンマーク戦で先制点を決めている。
プロボドは今季のチャンピオンズリーグでも存在感あるプレーを見せており、前線でのタスクをシックとシェアできる。W杯の本大会でも侮れない存在だ。
この３人に加えて、格好のターゲットマンである199センチのトマーシュ・ホリー、187センチのモジミール・ヒティル（ともにスラビア・プラハ）という大型のアタッカー陣を揃えるが、点を取りに行くシチュエーションで注目したいのは、22歳のアダム・カラベツ（リヨン）だ。
シュルツの同僚でもある左利きのテクニシャンはスパルタ・プラハの出身で、同クラブのレジェンドであるトマーシュ・ロシツキにも例えられる逸材だ。デンマーク戦こそ出番はなかったが、アイルランド戦では終盤のゲームチェンジャーとして躍動した。
中盤には、チームの主軸を担うトマーシュ・ソウチェク（ウェストハム）がおり、守備のフィルター役と攻撃の舵取り、両面で中心の役割を果たしている。彼もまた192センチの大型選手であり、いざ前線に上がれば、もう一人のストライカーとして迫力あるフィニッシュを実現できる。
攻撃面では右ウイングバックのウラジミール・ツォウファル（ホッフェンハイム）にも注目したい。33歳ではあるが、タイミングの良い攻め上がりと正確なクロスはいかなる相手でも、得点シーンを生み出す可能性を秘める。
チェコでは一際小柄なミハル・サディレク（スラビア・プラハ）は、幅広く攻撃に絡むだけでなく、セットプレーのキッカーとしても相手の脅威になる。
最終ラインでは、キャプテンのラディスラフ・クレイチー（ウォルバーハンプトン）が頼りになる。大型のセンターバックでありながら、機動力の高さを随所に発揮。接戦が続いたプレーオフの勝利も、彼の働きなくして語れない。左足のキックも秀逸だ。
３バックの中央に構えるロビン・フラナーチュ（ホッフェンハイム）は徹底して相手のロングボールを跳ね返し、圧力のあるディフェンスでミドルシュートを容易に打たせない。右のシュテパン・チャロウペク（スラビア・プラハ）はタイトなマーキングが目を引く、伸び盛りの23歳だ。
かつてペトル・チェフが君臨したGKのポジションは、マチェイ・コバージュ（PSV）が鍵をかける。プレーオフの２試合で５本のPKを阻止したヒーローであり、安定したシュートストップに加えて、ハイボールの対応に強さを見せる。オランダリーグで独走するクラブを後方から統率する守護神は、現在はレバークーゼンから期限付き移籍という立場だが、ここからステップアップしていくことは確実だろう。
W杯本大会のグループステージはA組で、開催国メキシコ、韓国、南アフリカと同居し、実力拮抗が予想されるものの、高さを活かしたセットプレーの得点力は強みになりそうだ。グループステージ突破はもちろん、さらなる躍進も十分に期待できる。
文●河治良幸
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
準決勝でアイルランド、決勝でデンマークをPK戦の末に下しての突破だが、堅守速攻をベースとしたチームは粘り強く勝ち上がるポテンシャルを秘める。
パベル・ネドベドやパトリック・ベルガーを擁し、1996年の欧州選手権で準優勝したチームに象徴されるように、組織力をベースに戦う伝統はあるが、そのカラーがより濃く出ているのが現在のチームだ。
チェコといえば“ウルチカ”（小道）と言われる素早く細かいパス回しが代名詞だったが、堅実に守ってマイボールにすれば、あまり手数をかけず相手ゴールに迫るのが、チームの基本スタイルとなっている。
その実現に最も欠かせない選手が、３−４−２−１の最前線に君臨する左利きのFWパトリック・シック（レバークーゼン）だ。191センチのサイズと確かな技術でボールを収めて、周りの選手を前向きにさせる。
２シャドーの主力はパベル・シュルツ（リヨン）とルカーシュ・プロボド（スラビア・プラハ）で、ゴールに直結するプレーが期待できるセカンドアタッカーだ。所属クラブでゼロトップ的な役割を担うシュルツは、プレーオフ決勝のデンマーク戦で先制点を決めている。
プロボドは今季のチャンピオンズリーグでも存在感あるプレーを見せており、前線でのタスクをシックとシェアできる。W杯の本大会でも侮れない存在だ。
この３人に加えて、格好のターゲットマンである199センチのトマーシュ・ホリー、187センチのモジミール・ヒティル（ともにスラビア・プラハ）という大型のアタッカー陣を揃えるが、点を取りに行くシチュエーションで注目したいのは、22歳のアダム・カラベツ（リヨン）だ。
シュルツの同僚でもある左利きのテクニシャンはスパルタ・プラハの出身で、同クラブのレジェンドであるトマーシュ・ロシツキにも例えられる逸材だ。デンマーク戦こそ出番はなかったが、アイルランド戦では終盤のゲームチェンジャーとして躍動した。
中盤には、チームの主軸を担うトマーシュ・ソウチェク（ウェストハム）がおり、守備のフィルター役と攻撃の舵取り、両面で中心の役割を果たしている。彼もまた192センチの大型選手であり、いざ前線に上がれば、もう一人のストライカーとして迫力あるフィニッシュを実現できる。
攻撃面では右ウイングバックのウラジミール・ツォウファル（ホッフェンハイム）にも注目したい。33歳ではあるが、タイミングの良い攻め上がりと正確なクロスはいかなる相手でも、得点シーンを生み出す可能性を秘める。
チェコでは一際小柄なミハル・サディレク（スラビア・プラハ）は、幅広く攻撃に絡むだけでなく、セットプレーのキッカーとしても相手の脅威になる。
最終ラインでは、キャプテンのラディスラフ・クレイチー（ウォルバーハンプトン）が頼りになる。大型のセンターバックでありながら、機動力の高さを随所に発揮。接戦が続いたプレーオフの勝利も、彼の働きなくして語れない。左足のキックも秀逸だ。
３バックの中央に構えるロビン・フラナーチュ（ホッフェンハイム）は徹底して相手のロングボールを跳ね返し、圧力のあるディフェンスでミドルシュートを容易に打たせない。右のシュテパン・チャロウペク（スラビア・プラハ）はタイトなマーキングが目を引く、伸び盛りの23歳だ。
かつてペトル・チェフが君臨したGKのポジションは、マチェイ・コバージュ（PSV）が鍵をかける。プレーオフの２試合で５本のPKを阻止したヒーローであり、安定したシュートストップに加えて、ハイボールの対応に強さを見せる。オランダリーグで独走するクラブを後方から統率する守護神は、現在はレバークーゼンから期限付き移籍という立場だが、ここからステップアップしていくことは確実だろう。
W杯本大会のグループステージはA組で、開催国メキシコ、韓国、南アフリカと同居し、実力拮抗が予想されるものの、高さを活かしたセットプレーの得点力は強みになりそうだ。グループステージ突破はもちろん、さらなる躍進も十分に期待できる。
文●河治良幸
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