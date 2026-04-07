4月7日までに、元プロレスラーの長州力のXが更新された。新しい投稿では、元TOKIOの長瀬智也とのツーショットが公開され、話題となっている。

長州は、《今夜の長瀬智也君からの食事のご招待 俺は何を話して何を食べて何を飲んでたのか思い出せない、、、》と綴り、長瀬からの誘いで食事をしたことを報告。《固まって飛べませんでしたね…!! 今夜は本当にありがとう御座いました》と、緊張した当時の心境を振り返った。

そんなポストで注目されていたのは、2人の体格差だった。

「添えられた写真には、左に長瀬さん、右に長州さんが座り、微笑む2人の姿が写っていました。しかし、白いニットを着た長州さんの体格が良いのか、シャツを着る長瀬さんがかなり小さく見えるのです。特に顔の大きさは一目瞭然。そんな写真にファンも釘付けになっていました」（芸能プロ関係者）

そのポストには4万件以上のいいねが集まり反響を呼んだ。さらに、長瀬の小さすぎる顔には驚く声が寄せられたのだ。

《長瀬くん、顔ちっちゃ！！！！》

《長瀬さんが小さいのか、長州さんが大きいのか》

《誇張抜きで頭の大きさが3倍ぐらい違うな》

そんな2人は、ドラマの共演以来プライベートでも親交が深いと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2人は、2021年1月期放送のドラマ『俺の家の話』（TBS系）で共演。長瀬さん演じる主人公の観山寿一が所属する『さんたまプロレス』の幹部として、長州力さんが本人役を演じました。その後、長瀬さんが芸能界を引退。しかし2025年2月にも、長州さんのYouTubeチャンネルに長瀬さんが登場するなど、芸能界を離れても交流があるようです」

当時公の場に登場することが久々だった長瀬。動画では、日本の映画や作品に対して熱い思いを語っていたこともあり、芸能界への復帰に期待したファンもいたようだ。

「2026年1月には、長瀬さんがNetflixのドラマ出演で復帰するのではないかとの噂も浮上していました。しかし、2026年3月時点では『WEB女性自身』が『もう戻る気はない』と長瀬さんが親しい友人に語っていたとも報じています。

今回の長州さんのように、周囲との交友関係から近影を見ることができる機会は少しずつ増えてきましたが、メディア出演への期待度は薄れてきていると言ってもいいでしょう。そんな中で、いまだに交流のある長州さんは、信頼し合っている関係であることは間違いないですね」（前出・芸能プロ関係者）

長瀬の交友関係は、狭く、深くなっている。