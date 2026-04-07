米空母ジェラルド・R・フォードの甲板から対イラン作戦に向かおうとするF/A18Fスーパーホーネット/US Navy/Reuters

（CNN）イラン全土を一晩で「壊滅」させられるとのトランプ米大統領の主張は、米国並びにイスラエルが実際に保有する戦力と整合しない。ある軍事アナリストが明らかにした。

筆者はオーストラリア空軍の元将校で、現在はグリフィス・アジア研究所の研究員を務めるピーター・レイトン氏に見解を尋ねた。米国とイスラエルはどのような戦力を動員すれば、24時間以内にイランの発電所や橋梁（きょうりょう）を破壊することができるのか。同国内には数百カ所の発電所があり、橋に至っては数十万カ所存在している可能性もある。

興味をそそられたレイトン氏は、仮定の（あくまで仮定の）作戦について、いくつかの数字を弾（はじ）き出した。

その結果、B2ステルス爆撃機6機で編隊を組めば、1回の出撃で合計96発の2000ポンド級統合直接攻撃弾（JDAM）を投下できることが分かった。1日に2回の出撃が可能だと仮定すると、目標に全弾命中した場合、計192発の爆弾となる。

さらにF15戦闘機40機からなる米・イスラエル合同部隊を投入すれば、各機が2000ポンドのJDAMを6発ずつ搭載しているため、さらに240発の爆弾を投下できる計算になる。

これにより爆弾の総数は332発となるが、攻撃する対象の数はそれを格段に上回る。

しかも、たとえすべての爆弾が目標に命中した場合でさえ、任務を完遂できない可能性があるとレイトン氏は指摘する。

「各標的にある程度の（あくまでも一定程度の）損害を与えることはできるだろうが、中型から大型の橋梁を落とせる公算は小さいだろう（多くの要因が成否を左右する）。発電所は一般的に巨大な標的なので、一撃で重大な損害を与えるには極めて綿密な計画が必要だ。加えて各発電所は『堅牢化』しており、基本構造の一部が大量の鉄筋コンクリートで補強されている」（レイトン氏）

とはいえ、損害を与えられないわけではない。

「施設内まで攻撃できれば発電機を破壊できる。予備の発電機がそこら中に転がっているようなことはない」。レイトン氏は発電所についてそう語った。

もちろん、米国はB1爆撃機（各機24発のJDAM）やB52爆撃機（各機約20発のJDAM）を投入することも可能だ。しかし、それでも米国が一晩でイラン全土を「壊滅」できるかどうかは、控えめに言っても疑わしいと判断せざるを得ない。

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本稿はCNNのブラッド・レンドン記者による分析記事です。