歌手の氷川きよしさん（48）が、日本テレビ系の新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（7日・24時24分放送）に初回ゲストとして出演することが発表されました。

この番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCを務めるtimeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（23）とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。

初回のゲストは、演歌界を代表する存在でありながらポップスやロックなどジャンルを越えて活躍する氷川さんです。

ライブパートでは『限界突破×サバイバー』を披露し、続くトークパートでは、MCの2人が氷川さんを「キーちゃん」と呼ぶなど和やかな雰囲気の中、収録がスタート。

氷川さんのルーツをたどるべく過去の映像を振り返りながら、その半生に迫り、幼少期からデビュー曲『箱根八里の半次郎』が広く親しまれていたエピソードが語られます。

ほかにも、高校時代に演歌と出会ったときのエピソードや、演歌歌手として生きていくことに決めた理由、さらにはデビュー後「目の前のことをこなすのに必死だった」という多忙な日々や、日ごとに増していっているという演歌への愛情などについて明かしました。

また2017年に発表し、注目された『限界突破×サバイバー』について、リリース時の心境やファンの反応、現在抱く楽曲に対する思いなども語られます。