コメの卸売業者らでつくる米穀安定供給確保支援機構は７日、コメの生産・流通に５キロ・グラムあたりで２８１６円のコストがかかるとする指標を初めて公表した。

農家や流通業者が参考値として提示し、不当に安い価格での取引を迫られることを防ぐ狙いがある。ただ、相対的にコストが高い小規模農家のデータを基に算出しており、割高になっているとの指摘も出ている。

公表したのは「米のコスト指標」で、生産、集荷、卸売り、小売りの４段階で必要となる人件費や肥料費、輸送費などを積み上げたものだ。生産段階の肥料費や農機具費などは農林水産省の農産物生産費統計を利用し、集荷や卸売り、小売りの各段階で調査も行って算出した。同様の方法で算出した昨年４月のコストは２７３６円で、１年間で８０円上昇した計算となる。

生産段階の対象は、農家の平均作付面積（２・２７ヘクタール）に基づき、１ヘクタール以上３ヘクタール未満の小規模農家とした。国内の流通量の７割を占める３ヘクタール以上の大規模農家は含まれておらず、生産コストが実態より高くなっているとの指摘がある。生産段階の人件費は、農産物生産費統計ではパートタイムを含む平均を用いているが、今回の指標ではパートを含んでいないため、人件費も高くなっているとされている。

昨年１２月以降に開かれた指標作成の委員会では、流通関係の出席者が大規模農家を対象外としている点に触れ、「代表性のあるコストとは言いがたい」と疑問を呈した。指標には農家や卸売業者など各段階での利益は含まれておらず、店頭での販売価格にはこれらの利益が上乗せされる見通しだ。

指標は、４月に全面施行された食料システム法に基づいて作成された。安価で取引されてきたコメなどの飲食料品の持続的な供給のため、適切な価格で取引するための協議を努力義務としており、違反すると指導や勧告などの措置がとられる。年１回改定し、原則として毎年３月に公表する。今後は牛乳や納豆などでも指標が作成される予定だ。

委員会の西川邦夫議長（日大教授）は「国民への十分な供給という観点では、小規模農家がいないと安定的な供給ができない。取引で指標の参照が期待されるが、拘束されるものではない」と説明した。