元乃木坂46で女優の中村麗乃（24）が、出演予定だった舞台「ぽっぷす？」を、体調不良のため降板する。同公演の公式サイトで7日、発表された。

公式サイトにはこの日、「ルリコ役キャスト降板に関するお詫びとご案内」とのタイトルで、降板を伝えた。ルリコ役の代役は立てないという。

発表は以下の通り。

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舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良が見られたため、病院で診察を受けたところ、2週間ほどの療養が必要と診断を受け、関係各所と協議し、中村麗乃さんは体調回復に専念いただくことになりました。そのため、今後の稽古参加と劇場本番を務めることが難しいという判断となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました。

中村麗乃さんの出演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

なお、ルリコ役につきましては代役は立てず、脚本および演出の一部を変更したうえで、公演は予定通り上演いたします。

また、中村麗乃ファンクラブ（FC）よりチケットをご購入されたお客様につきましては、ご希望の方を対象に払い戻し受付を実施いたします。

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「ぽっぷす？」は、台本・演出を鈴木勝秀氏が手がけ、「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間によみがえらせようとするオリジナル作。ISSEIが主演し、4月16〜19日に東京国際フォーラムホール、同24、25日に大阪・森ノ宮ピロティホールでの上演が決まっている。