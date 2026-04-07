お笑いコンビ「かまいたち」が７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ハラスメントチェックを受けた。

パワハラやセクハラをはじめ、昨今では、食に関する嫌がらせ全般を指す爛哀襯瓮魯薀好瓮鵐鉢瓩覆鼻⊃靴燭淵魯薀好瓮鵐箸盻亳宗「後輩との食事で『熱いうちに食べや』と言う」ことも、強要されていると受け止められる可能性があるため、グルハラに当たる。

これに濱家隆一は「何を言うとんねん」と納得できない。スタッフが「相手の受け取りようで、こういう事例が起きているので」と説明すると「そっちもハラスメントやないか。気遣ってる風のその押しつけがイヤっていうハラスメントやないかい。ハラスメントがハラスメントを生むねん！ そこで折り合いを付けるのが人やろ！」と主張した。

また、楽しむことを強制する行為を指すエンジョイハラスメントを知ると「もう、ええ加減にしてほしいわ」。「ハラスメントはあかんよ」としつつも「そのハラスメントを表に出しすぎて、ハラスメントという名前を付けていったら、人と人の社会、潰れますよ。関係壊れますよ！」と声を張った。

最後には「ハラスメントを肯定しているわけでは、一切ございません」とした上で「もう今後ご飯行った時、俺は『自分の生ビールください』だけしか言わない。『食べや』『なんか頼みや』とか言いませんので…」と声を小さくしていた。