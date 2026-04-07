Photo: はらいさん

どうせなら運動は楽しく継続したい。

iPhoneさえあれば好きな場所、好きなタイミングでトレーニングができるのが最大の魅力の「Apple Fitness+」が日本に上陸したのは約2カ月月前のこと。サービス開始当初から現在まで利用している筆者が感じたのは、Appleが展開するサブスク型エンターテインメントの中ではとても満足度が高いということでした。

Apple TVやApple Musicなどの見て聴いて楽しむコンテンツとは異なり、Apple Fitness+﻿は全身もしくは体の一部を動かして自らワークアウト（運動）に臨むことができる参加型エンターテインメントとも言える気がします。

運動ってどうしても続かない、三日坊主になりがち…という方も少なくないと思いますが、そこはAppleもきちんと理解していて、まずは運動を習慣化させたい！という方は、きっとApple Fitness+﻿が大きな手助けになると思いますよ。

自分に合ったワークアウトを細かくチェックできる

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Apple Fitness+﻿は基本的にiPhoneやiPad、Apple TVの『フィットネス』アプリから利用することができます。Fitness +タブの上部には、さまざまなタイプのワークアウト情報を一覧で確認することができる「見つける」や、いくつかのワークアウトを週ごとのスケジュールで提案、もしくは自分で作成することができる「プラン」などが存在します。

個人的には自分に合ったワークアウトをおすすめしてくれる「For You」からワークアウトを選ぶことが多いです。筆者の場合、よく利用するアクティビティタイプはコア、トレッドミル、筋力トレーニング、サイクリングの4つですが、ちょうど良さげなワークアウトを提案してくれるため、プチパーソナルトレーナーが側にいるような感覚です。

全部で12種類のアクティビティタイプは、イージーなものからハードなものまで用意されているため、これから本格的に運動を始めたいという方はもちろん、すでに運動を習慣化していてキックボクシングやダンスなど、新しいアクティビティに挑戦してみたい方にも対応します。

Apple Fitness+﻿の実際のワークアウト画面はこんな感じ。トレーナーだけではなく、ワークアウトの経過時間や（Apple Watchを身に付けている場合）心拍数、消費カロリー、そしてアクティビティリングがリアルタイムで表示されます。つまり、自分だけのワークアウト画面が常に表示されるので、見ていてかなり楽しいです。

ちなみにトレーナーの音声は、日本語の翻訳音声を選択できます。実際のトレーナーの声をもとにした生成音声なのですが、正直気にならないほど自然なのでワークアウトにも集中できます。基本的にワークアウト中は、トレーナーの動きを見ながら行う必要があるため、日本語の字幕を読みながらトレーナーの動きを真似するのはかなり大変です。そのため、日本語音声の存在は想像以上にデカいです。

時間や場所に捉われず、サクッと運動できる

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今度こそ運動を頑張ろうと思ってもなかなか続けられない理由の1つは、時間を確保するのが難しいことが原因として考えられると思います。運動は習慣化させることが大切とも言われていますが、Apple Fitness+﻿は最も短いワークアウトだと5分でできるメニューも存在するのでスキマ時間にサクッと運動できる点も大きなメリット。

それと「運動＝ツラい、キツい」などの負のイメージをお持ちの方もいると思いますが、Apple Fitness+﻿のワークアウトは楽しいという気持ちにさせてくれるんです。その大きな理由は、ユニークなトレーナーたちの存在で、ワークアウト中に励ましてくれたり褒めたりしてくれるため、とても気分が良くなります。1人ではなく、トレーナーと一緒にワークアウトをこなすからなのか、不思議と時間の経過も早く感じます。

Gif: はらいさん

Apple Fitness+﻿はiPhoneやiPadがあればどこでもできるため、リビングや寝室、環境次第では公園でワークアウトをすることだってできます。旅行や出張の際には、移動先のホテルでサクッと運動できるのも強みですね。

ただご想像のとおり、ワークアウトを表示させるデバイスの画面サイズはデカければデカいほどトレーナーの動きが確認しやすくなります。

ちなみに11インチのiPad (Pro)をエアロバイクに載せてみるとこんな見え方になります。

自宅でApple Fitness+﻿を行う場合、iPhoneやiPad miniのディスプレイサイズだと時に見えづらさも感じるため、見やすさを求めるなら11インチ以上のiPadもしくはApple TVと組み合わせて使うのがおすすめです。

エニタイム会員はApple Fitness+﻿を無料利用できる

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Apple Fitness+﻿の国内サブスク料金は月額980円、年額払いだと7,800円です。しかし、エニタイムフィットネス会員は契約期間中の特典としてApple Fitness+﻿を無料で利用することができます（※3カ月ごとの更新作業は自分で行う必要があると思われます。）

ファミリー共有を設定すれば、最大5人の家族もApple Fitness+を無料で利用できるため、これは使わない手はありません。

Apple Fitness+﻿、僕はジムでこうやって使っています

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僕の場合、約1年半ほど前からエニタイムに通っていますが、ジムでもApple Fitness+﻿をほぼ毎回利用しています。主に使うタイミングは、トレッドミルを使用したウォーキングまたはランニングを行うときです。今までは映画やドラマを流しながらただひたすら30分歩く、走るを繰り替えしていたのですが、トレッドミルのワークアウト動画を流しながら運動すると、あるタイミングで傾斜やスピードを上げて、下げてと教えてくれたりします。

「正しい姿勢を保って、腕を大きく振って」など、つい無意識に忘れてしまいそうなことも知らせてくれたりするので、ジムにおいてもアシスト的存在としてとても頼りになります。

どのトレーナーもワークアウト中に大事なポイントを丁寧に教えてくれる点は共通していますが、使えば使うほどきっと推しのFitness +トレーナーが不思議と見つかると思いますよ。

Screenshot: はらいさん

Apple Fitness+﻿には記事執筆時点で総勢28名のFitness+トレーナーがいて、ワークアウトを選ぶ際には条件としてトレーナーで絞ることができるのもApple Fitness+﻿のおもしろいポイントの1つです。個人的推しトレーナーは、筋力トレーニングやコアを中心に教えてくれるカナダ人コーチのカイル・アーディル。ダンベルを使ったワークアウトの方法をとても分かりやすく丁寧に教えてくれます。

日本語の翻訳音声では、筋力トレーニングの最中には「頑張ってるね〜筋肉〜。気分いいね！」という謎のパワーワードをぶっ込んでくれたりもしますが、それを聞くのが楽しみだったりもします。

ジムでApple Fitness+を利用するもう1つのメリットは、正しいワークアウトの方法をわかりやすく動画で学べることだと思っています。個人的なエピソードですが、Apple Fitness+﻿を利用するまではジムでダンベルを使ったワークアウトは正しい方法がいまいちわからず、利用できませんでした。今ではカイルのおかげで筋力トレーニングにも手を伸ばすことができています。それぞれのワークアウト情報を見れば、どこをターゲットに鍛えられるのか、必要な器具等はあるのかが一目でわかるため、きっとジムでも大いに役立つと思います。

Screenshot: はらいさん

ちなみに1点気になった点も。ジムではFree Wi-Fiが提供されているところが多いと思いますが、ストリーミングでワークアウト動画を再生する場合、電波が弱いとワークアウトの動画も途中で止まります。そのためお気に入りのワークアウト動画は事前にダウンロードしておくことをお勧めします。しかし、たった10分間の動画でも1GBを超えることがあったため、ワークアウトを行う場所のWi-Fiもしくはモバイル通信の電波状況が不安定かつiPhoneのストレージが足りない状況では要注意です。

ジムかApple Fitness+か。予算と目的に合わせて選ぼう

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エニタイムフィットネスの月額料金は店舗によって異なるのですが、自分が通っている店舗は"月額"税込8,360円です。週に3回通うとしたら、（月に合計12回行く計算で）1回あたりの料金は約697円になります。※ただし、会員の間はApple Fitness+が無料で利用可能。

一方、Apple Fitness+﻿は"年額払い"で税込7,800円です。月額にして650円という計算になり、同じく週3回のペースで利用した場合、1回あたりの料金は約54円と激安です。フリーウェイトや大型のトレーニングマシンを使ってガッツリ筋トレをしたい方にとっては物足りないと感じると思いますが、Apple Fitness+は器具を必要としないワークアウトも数多く存在するため、健康管理やダイエット、運動不足の解消を目的とするならApple Fitness+は非常にコスパに優れたフィットネスサービスだと思います。

正直なところ、運動の目的によって選択肢が変わってくるため、どちらが総合的に優れてるといった判断はできませんが、Apple Fitness+は誰でも1カ月間無料で試すことができるため、気になる方は1度試してみるのが良いと思います。その期間で自分にはジムの方が合う、Apple Fitness+で十分という答えが導き出される方もきっといると思います。

ちょうど時期的に新生活を迎えた方も多いと思うので、本格的に運動を始めるきっかけに。

Source: Apple