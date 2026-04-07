超特急、TVアニメOP主題歌「C’est la vie」先行配信決定 ポップなキュートさを詰め込んだラブソング
【モデルプレス＝2026/04/07】超特急が、TVアニメ「ただいま、おじゃまされます！」のオープニング主題歌に起用された「C’est la vie」を4月8日0時より先行配信する。
【写真】9人組グループメンバー、初解禁のアニメ主題歌ジャケット写真
本楽曲は優雅さの中に、軽やかでポップなキュートさを詰め込んだラブソング。“C’est la vie（セラヴィ）”は「それが人生さ」「人生ってこんなものさ」という意味のフランス語のポジティブな慣用句で、楽曲でも2つの気持ちで揺れる気持ちを表現し、そんな状況も「人生ってこんなものだよね」とポジティブに楽しんでいる。イントロでは、ボーカルのタカシ・シューヤによる“ゆるくあざと可愛い”セリフから楽曲がスタート。優雅でフレンチポップなサウンドが印象的な1曲。サビの「Say, “Love me.”」から始まるフレーズはポップでキャッチーなフレーズが印象的で、思わず口ずさみたくなる楽曲となっている。
リリースを記念して、Apple Music＆Spotifyを対象としたアーティストフォローキャンペーンも4月8日0時からスタート。楽曲にちなんだ「Say, “Love me.”なメンバー手書きメッセージ」が応募者全員にプレゼントされる。
4月7日より放送開始のTVアニメ「ただいま、おじゃまされます！」は、コミックシーモアで連載中の人気オリジナルコミックが原作。突然部屋がつながってしまうという予期せぬトラブルから始まる、新しいルームシェアの形を描いた三角関係ラブコメディーとなっている。
本楽曲が収録される5月13日発売の23rd Single「ガチ夢中！」も、先日ジャケット写真が解禁され注目を集めている。メンバーソロ盤のジャケット写真では、メンバーがリングのコーナーで“ガチ”になっている姿を表現。それぞれのメンバーの“夢中になっているもの”が応援アイテムとして登場している。リード曲「ガチ夢中！」は、タイトルの如く“ガチで夢中になって”何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す、超特急流トンチキ応援ソング。疾走感あるメロディーと熱い歌詞で、世界中の何かに夢中な人を“超！ガチ！で”鼓舞していく。（modelpress編集部）
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【写真】9人組グループメンバー、初解禁のアニメ主題歌ジャケット写真
◆超特急「C’est la vie」先行配信
本楽曲は優雅さの中に、軽やかでポップなキュートさを詰め込んだラブソング。“C’est la vie（セラヴィ）”は「それが人生さ」「人生ってこんなものさ」という意味のフランス語のポジティブな慣用句で、楽曲でも2つの気持ちで揺れる気持ちを表現し、そんな状況も「人生ってこんなものだよね」とポジティブに楽しんでいる。イントロでは、ボーカルのタカシ・シューヤによる“ゆるくあざと可愛い”セリフから楽曲がスタート。優雅でフレンチポップなサウンドが印象的な1曲。サビの「Say, “Love me.”」から始まるフレーズはポップでキャッチーなフレーズが印象的で、思わず口ずさみたくなる楽曲となっている。
4月7日より放送開始のTVアニメ「ただいま、おじゃまされます！」は、コミックシーモアで連載中の人気オリジナルコミックが原作。突然部屋がつながってしまうという予期せぬトラブルから始まる、新しいルームシェアの形を描いた三角関係ラブコメディーとなっている。
◆超特急、23rdシングル「ガチ夢中！」ジャケ写解禁で話題
本楽曲が収録される5月13日発売の23rd Single「ガチ夢中！」も、先日ジャケット写真が解禁され注目を集めている。メンバーソロ盤のジャケット写真では、メンバーがリングのコーナーで“ガチ”になっている姿を表現。それぞれのメンバーの“夢中になっているもの”が応援アイテムとして登場している。リード曲「ガチ夢中！」は、タイトルの如く“ガチで夢中になって”何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す、超特急流トンチキ応援ソング。疾走感あるメロディーと熱い歌詞で、世界中の何かに夢中な人を“超！ガチ！で”鼓舞していく。（modelpress編集部）
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