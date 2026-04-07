YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、ママ猫のcharoとその子猫たちのほっこりした日常生活。仲良し兄妹がぴったりくっついて寝る様子や、おしくらまんじゅうでご飯を食べる愛らしい姿に「ママとその子供達を見ていると、私達の心はホッコリと温かくなります」「この子猫たちは何でも一緒に楽しんでいます」といった声が集まっています。

【動画：ぴったりとくっついて寝ていた『仲の良い2匹の子猫』→離れたかと思ったら…可愛すぎる光景】

仲良くおやすみタイム

生まれた時から一緒の仲良し兄妹たち。ふわふわの身体を寄せ合い、ぐっすりおやすみタイムです。

とても気持ちがよさそうに見えますが、1匹が全体重を預けているため、下にいる子猫はちょっと重そう。

「重いにゃ！」と気が付いたのか、毛づくろいをしつつ負担を軽くするために上手に体重を移動させます。

形勢逆転！？

無事脱出できた子猫は、集中した様子で毛づくろいを続けます。夢中で続けるあまり、気が付けば一緒にいる子猫に全体重を預ける結果に。あれ？！さっきと形勢逆転していますね。

毛づくろいにも飽きたのか子猫は一緒に眠るのをやめて爪とぎへ移動。

しかし、いつの間にか熟睡していたはずのもう1匹も移動して、ぴったりくっついてすやすや一緒に眠り始めるのです。2匹は本当に仲良しさんなのでした。

お食事タイム

おやすみタイムの後は、みんなでしっかり食事で栄養をとります。ひとつのお皿で3匹の子猫が仲良くもぐもぐ。

かなり狭そうでまるでおしくらまんじゅう状態ですが・・・更に、ママ猫のcharoが食事に参加です。みんなの何倍も大きい体で入っていくものだから、必死の奪い合い。食いしん坊のママと一生懸命食べている子猫たちの微笑ましい様子にはくすっと笑ってしまいます。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では子猫たちの成長の様子や日常を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。