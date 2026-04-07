なんっっって可愛いのーーーッ♡【ガチャ】集めたくなる「フードガチャ」

食品のパッケージを再現したリアルな【ガチャ】に注目！ ユニークで個性が光る「フードガチャ」は、こだわりを感じるつくりのみならず、可愛らしいミニチュアサイズ感も魅力です。つい何回も回して、コレクションに加えたくなるかも。今回はお菓子や瓶詰めなど、イチオシのフードガチャをピックアップしました。

小さなせんべい付き！「マスヤおにぎりせんべいミニチュアマスコット」

【マスヤ】のせんべいが、小さなパッケージのマスコットになったこちら。コロンとした小さなせんべいチャームまで付いた、リアルながらどこか可愛さを感じるビジュアルです。やや膨らみのあるパッケージや、せんべいチャームの香ばしい色合いまで再現した、こだわりを感じられるつくりもポイント。全5種類あり、思わず収集欲を刺激されそうです。

蓋のつまみ部分までリアルな「日清カップヌードル めじるしアクセサリー」

【日清】の「カップヌードル」全6種類ある各パッケージデザインのみならず、蓋のつまみ部分まで再現された、本物のような立体感のある可愛いつくりがたまりません。邪魔に感じにくい小さめサイズ感も嬉しいところ。複数個集めて、重ね付けを楽しむのも良さそうです。

中身までしっかり再現！？「ATC 桃屋 めじるしマスコット」

コロンとした丸みのあるフォルムとサイズ感がキュートな【桃屋】の瓶詰め。公式サイトによれば「ビンやラベルはもちろん、中身まで精巧に再現」されていて、ミニチュア好きの心をくすぐられそう。ちょっとユニークなチャームは目立ちやすく、会話も盛り上げてくれるかも。全6種類あるので、見かけたらぜひチャレンジしてみて。

2バージョンでラインナップ！「タカセ洋菓子 ミニチュアチャーム」

【タカセ洋菓子】のスイーツなどが可愛いチャームになって登場。お皿にのったタイプ、パッケージタイプと2バージョンに分かれた全6種類のラインナップです。@gnm.aoさんが引き当てた「ミックスクッキー」は、カラフルな色合いがキュートなビジュアル。眺めるたびにキュンと心をときめかせてくれそうです。

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writer：S.Hoshino