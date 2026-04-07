猫の『あくび』に隠されている理由

1.リラックスと安心のサイン

猫のあくびは、単なる眠気だけでなく「安心している証」として現れることが多いです。

警戒心が強い猫だからこそ、無防備な口を大きく開ける行動は、安全な環境でしか見せません。飼い主のそばでゆったりとあくびをする様子は、信頼関係が築けているサインともいえるでしょう。

たとえば、なでられている最中や日向でくつろいでいるときに出るあくびは、心と体がゆるんでいる状態です。

人が深呼吸して力を抜くのに似た働きがあり、緊張をほぐす役割も担っています。つまり、あくび＝眠いとは限らず、「ここは安心できる場所」という気持ちの表れなのです。

2.気持ちを切り替えるスイッチ

猫は環境の変化や刺激にとても敏感です。そのため、あくびは気持ちをリセットするための「切り替えスイッチ」としても使われます。遊びの途中で急にあくびをしたり、少し驚いたあとに見せたりするのはそのためです。

一見のんびりしているように見える行動でも、実際には軽い緊張を解いて落ち着こうとしている場面もあります。

来客後や掃除機の音が止んだあとなど、刺激が一段落したタイミングであくびが出ることがあるでしょう。猫なりにバランスを整えていると考えると、とても合理的な行動といえます。

3.軽いストレスの緩和行動

あくびはストレスサインの一つとして現れる場合もあります。強いストレスではなく、ほんの少しの違和感や緊張をやわらげるための行動です。

たとえば、抱っこが苦手な猫が無理に抱えられているとき、目をそらしながらあくびをすることがあります。このときのあくびには「落ち着こうとしている」「刺激をやり過ごしたい」という意味が含まれています。

頻繁に見られる場合は、環境や接し方を見直すヒントになることもあるでしょう。猫の小さなサインに気づけると、より快適な暮らしを整えやすくなります。

注意したいあくびの変化とは

あくびは基本的に自然な行動ですが、状態によっては注意が必要です。

ひとつは口臭の変化です。あくびをしたときに強い臭いを感じる場合、口内炎や歯周トラブルが隠れている可能性があります。食欲の低下やよだれの増加が重なる場合は、動物病院を早めに受診しましょう。

もうひとつは「あくびの減少」です。猫は痛みや体調不良があると口を大きく開ける動作を避けるようになります。顎や口周り、口内に違和感がある場合、あくび自体が減ることもあるのです。

普段よくあくびをしていた猫が急にしなくなった、あるいは様子がぎこちないと感じたときは、行動の変化として見逃さないことが大切です。

まとめ

猫のあくびは「眠いからするもの」と思われがちですが、それだけではありません。

安心しているときや気持ちを切り替えたいとき、さらにはちょっとしたストレスをやわらげるためにも見られる行動です。

何気ない仕草の中に、猫なりの感情や体のバランス調整が隠れていると知ると、見方がぐっと変わりますよね。

その一方で、口臭が強くなったり、あくび自体が減ったりする場合は体調のサインである可能性もあります。普段の様子をよく知っていれば、小さな変化に気づきやすいです。

あくびを「ただのクセ」で終わらせず、愛猫の気持ちや健康を読み取るヒントとして受け取ってみてください。日々の観察が、より安心で心地よい暮らしにつながっていくでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)