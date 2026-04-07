【シントトロイデン（ベルギー）６日＝森昌利】サッカーのベルギー１部シントトロイデンで、２０１８年から最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之（たかゆき）氏（５６）がスポーツ報知などの取材に対応し、将来的に日本代表の森保一監督（５７）に、クラブの監督オファーを出す可能性があることを明らかにした。

立石ＣＥＯは、日本人選手を評価する欧州クラブが増えたとする一方で「次は日本人の指導者を育てたい」と構想を語った。言語の問題もあり「選手ほど簡単ではないと思う」としつつも「（それが）できれば日本のサッカー界が世界に認められることになる。ぜひチャレンジしたい」と意欲を示した。

今夏のＷ杯で２大会連続で日本代表の指揮を執り、Ｗ杯閉幕以降の去就が未定となっている森保監督についても言及し、「前回の（２２年カタール）Ｗ杯が終わった時点で言えば、スペイン、ドイツを破った『ＭＯＲＩＹＡＳＵ』という名前はベルギーでも一定の認知があった。欧州で一番認知度の高い日本人監督は、森保さん。そういう意味では当然、一番の候補になるのが彼だった」と話した。

Ｗ杯閉幕後にオファーをかける可能性には「今の監督（ベルギー人のブランケン氏）を代える選択肢はないので。今のタイミングはない」としながら、「状況によってタイミングが合えば、そういうこともまた考えます」と柔軟に対応する考えも示した。

シントトロイデンは過去にＭＦ遠藤航、鎌田大地、ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ冨安健洋らが在籍し、日本人選手のビッグクラブへの登竜門となるクラブだ。現在はＤＦ谷口彰悟ら８選手が在籍し、上位６チームによるプレーオフ１に出場と躍進する。今後、同クラブの動きからも、目が離せない。