◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月７日、美浦トレセン

フラワーＣ・Ｇ３で９番人気の伏兵ながら、２着と逃げ粘ったロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）が、再び波乱を起こす。追い切り前日の７日は軽い運動を行った。この中間は「落ち着いていますし、順調です」と竹内調教師は調整過程に納得の様子。５００キロ近くの雄大な馬体を誇るが「体も同じくらいです」と中２週のローテーションながら、維持できているようだ。

１週前追い切りは、出走馬で唯一金曜日の３日に行った。過去４戦はすべて美浦・Ｗコースで行われたが、今回は坂路。馬なりのまま、５５秒５―１２秒５で駆け上がった。「併せ馬で追いかけて半馬身の先着。使ったばかりで、特に気になるところはないです」と予定通りの仕上がりにうなずく。

キャリア４戦はすべて逃げの手に出ているが、今回はスピード自慢がそろうマイルのＧ１。「このメンバーだと逃げられないと思うので、好位でいってどこまで踏ん張れるか」と対策を練る。ここまですべて３着以内と安定感を誇るモーリス産駒が、桜の舞台でも激走する。