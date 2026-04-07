大型犬2匹が、全力のプロレスごっこで大盛り上がりしていたら……？参戦したいと勘違いされてしまった飼い主さんのまさかの災難は、記事執筆時点で8.9万回を超えて再生され、「激しい愛情w」「大型犬好きにはたまらない」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬2匹が大暴れしている中、女性が間に入った結果→『遊びに来た』と勘違いして…むちゃくちゃにされる光景】

ワンプロ中に起きたまさかの勘違い

TikTokアカウント「@bear_simba06」に投稿されたのは、元気いっぱいな大型犬たちの日常のひとコマ。

主役は、エネルギー全開でプロレスごっこを楽しんでいる2匹のゴールデンレトリバー。飼い主の女性は、その激しい遊びを近くでそっと見守っていただけだったのですが……？

ワンちゃんたちは、なんと飼い主さんもワンプロに参加したと勘違いしてしまったようです（笑）1匹が女性のパジャマの裾をガブリ！テンションマックスで、そのままブンブンと力いっぱい振り回し始めてしまったのです。

2匹がかりの容赦ないアタック

パジャマを引っ張られてタジタジの女性ですが、さらなる追い打ちが掛かります。もう1匹のワンちゃんも「あ、ママも遊んでくれるの！？」と言わんばかりのハイテンションで参戦！

立ち上がったワンちゃんは、左側から女性にドサッと思いっきり覆い被さります。右からはパジャマを豪快に引っ張られ、左からは大きな体でプレスされ……。大型犬2匹による逃げ場なしのサンドイッチ攻撃に、女性は耐えきれず、そのまま床にゴロンと倒れ込んでしまったのだとか。

これぞ大型犬の醍醐味！「もみくちゃ」の結末

床に倒れても手加減はありません。それどころかワンちゃんたちの「遊びモード」は最高潮に！

2匹は「ママー！もっと遊んで！」と言わんばかりに飼い主さんに詰め寄ると、そこから始まったのは、息つく暇もないほどの「顔舐め舐め攻撃」。これには女性もなす術なしで、まさに“もみくちゃ”状態にされてしまったのでした。

これこそが大型犬飼い主さんにしか味わえない、全力すぎるコミュニケーション。無邪気な愛情表現に癒されてしまいます。

この投稿は、TikTokで8.9万回以上再生され、コメント欄には「激しい愛情w」「最高」「私も参加したい」「大型犬好きにはたまらないです」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@bear_simba06』さまでは、元気いっぱいな2匹と、ロットワイラーの1匹の三兄弟の様子が投稿されています。大型犬3匹のちょっぴりカオスな日常が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@bear_simba06」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。