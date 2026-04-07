俳優の小園凌央（30）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、両親のエピソードを語った。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。小園の父はタレントのヒロミで、母は松本伊代という芸能一家でもある。

2世の恋愛事情トークでは、父ヒロミのエピソードを明かした。家に恋人を連れて行ったことが、「高校生の時1回だけあって」という。「家に来て、袋があって、玄関に。何だろうと思ったら、僕と彼女のおそろいの靴を買っておいてくれた」。気の利いたプレゼントに、MC明石家さんまは「ヒロミが、そんな優しいことをした？」と驚いていた。

しかし、そんなヒロミも、30歳で独身の息子を心配している様子。小園は「最近、現場行くごと、行くごとに、そこにいる20代、30代の女の子に、うちの長男と結婚どう？って。皆さん、“え…大丈夫です”って。俺、知らないところでフラれているんです」とぶっちゃけた。さんまが「今日も恋愛のチャンスがあればなあ」と振ると、小園は「俺、そのために来てないです」と苦笑いしていた。

一方、母については、期待を裏切らない天然エピソードが飛び出した。「うちは伊代さんがいるから、全てOKなんですよ」と前置き。「僕が壁に落書きするとするじゃないですか？壁でばーっとクレヨンとかで。その上から油性のマーカーで“落書きしてはいけません”って書くんですよ」と驚かせた。