下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体が遺棄された事件で6日、逮捕された男が現場まで車で訪れていたことが捜査関係者への取材で分かりました。



6日、死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者35歳。身柄は7日午前、飯田警察署に移されました。警察によりますと、甲斐容疑者は3月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。



近所の人によりますと、甲斐容疑者は宮崎県延岡市内で両親と3人で暮らしていたとみられています。母親の行方不明届が出されていて、現在、連絡が取れていません。





近所の人は「みんなおとなしい。3人ともおとなしい人だから」近所の人は「びっくりしたね。驚き。まさか…何があったんだろうかって。しかも長野でしょう」捜査関係者によりますと、甲斐容疑者は車で現場となった山中を訪れ、女性の遺体を道路脇に遺棄したとみられています。宮崎から長野への足取りについては調べを進めています。甲斐容疑者は女性の殺害についてもほのめかす供述をしていて、警察は殺人容疑も視野に女性の身元の確認や事件の経緯などを調べています。