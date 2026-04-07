感染力が強い麻疹（はしか）の患者数が、今年に入って３月２９日までで１９７人（速報値）になったと、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）が７日発表した。

コロナ禍後で最多となった前年同時期の６０人と比べ３倍以上に達している。ＪＩＨＳは、子どもへのワクチンの定期接種などを呼びかけている。

患者数は３月２９日までの１週間で、３０人が新たに報告された。今年の累計患者数を都道府県別でみると、最多の東京が４８人で、鹿児島が２４人で続いた。鹿児島市では高校の卒業式で集団感染が起きた。増加の主な要因は、海外の流行地域で感染した人が持ち込んだウイルスが広がっているためとみられる。

はしかは、抗ウイルス薬などの特効薬はないが、ワクチン接種で予防できる。公費による定期接種は１歳と就学前の計２回受けることができる。自費でもワクチン接種が可能だ。

患者の７割弱が、ワクチン接種１回以下か接種歴が不明となっている。ＪＩＨＳの砂川富正・応用疫学研究センター長は「多くの人が２回の接種を終えるのが重要だ。海外へ行く人や医療従事者、外国人観光客に多く接する人は、接種歴を特によく確認してほしい」と話している。