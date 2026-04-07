元NMB48の白間美瑠さんが、週刊SPA!4月7・14日合併号の表紙の人＆グラビアン魂に登場し、進化した魅力を披露しました。



【写真】素肌に透け黒レース姿が表紙 白間美瑠さん4th写真集ではバストを腕で隠したトップレス姿も

NMB48を経て、多方面で活躍する白間さん。みうらじゅん＆リリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、彼女のスケール感と色気が増した今を激写しました。濡れ髪＆セクシーランジェリー姿で魅せる姿は必見です。（撮影／中山雅文 ヘアメイク／TAKA スタイリング／米丸友子）



【白間美瑠さんプロフィール】



しろま・みる 1997年10月14日生まれ 大阪府出身 身長159cm 2010年にNMB48の 1 期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業。バラエティほか多方面で活躍中。2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5 』に出演。 4th写真集『MERCI』が発売中。趣味サウナ、韓国 特技スノーボード、サーフィン 公式X：@shiromiru36 公式Instagram：@shiro36run