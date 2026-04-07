「過去一のビジュ更新」俳優転身の元人気イケメンYouTuber、数年ぶりにイメチェン！ 「「美しすぎて」
元YouTuberで俳優のカルマさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。数年ぶりにイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】数年ぶりにイメチェンしたカルマ
ファンからは「まさかのサプライズ」「まさか短くなるとは！」「美しすぎてびっくりした」「すっごい似合ってます！」「過去一のビジュ更新」「だから痩せたように見えたのかしら…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】数年ぶりにイメチェンしたカルマ
「まさか短くなるとは！」カルマさんは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜 ビックリした？？」と報告し、2枚の写真を投稿。ロングヘアからスッキリとしたミディアムショートヘアに変身しています。清潔感や爽やかさがグッと増した印象で、とても格好いいですね。
1st写真集が発売3日より1st写真集『始動。』（KADOKAWA）を発売したカルマさん。同日には、写真集のカットを一部公開しました。ロングヘアのカルマさんがベッドで上裸になっている刺激的な1枚です。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)