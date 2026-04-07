元YouTuberで俳優のカルマさんは4月6日、自身のXを更新。数年ぶりにイメージチェンジした姿を披露しました。（サムネイル画像出典：カルマさん公式Xより）

写真拡大

元YouTuberで俳優のカルマさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。数年ぶりにイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】数年ぶりにイメチェンしたカルマ

「まさか短くなるとは！」

カルマさんは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜　ビックリした？？」と報告し、2枚の写真を投稿。ロングヘアからスッキリとしたミディアムショートヘアに変身しています。清潔感や爽やかさがグッと増した印象で、とても格好いいですね。

ファンからは「まさかのサプライズ」「まさか短くなるとは！」「美しすぎてびっくりした」「すっごい似合ってます！」「過去一のビジュ更新」「だから痩せたように見えたのかしら…」などの声が寄せられました。

1st写真集が発売

3日より1st写真集『始動。』（KADOKAWA）を発売したカルマさん。同日には、写真集のカットを一部公開しました。ロングヘアのカルマさんがベッドで上裸になっている刺激的な1枚です。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)