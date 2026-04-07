スタバ、日本上陸30周年記念フード＆アイテム発売！ ブルーベリー果肉を楽しむチーズケーキなど登場
「スターバックス」は、4月8日（水）から、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念したフードとアイテムを、全国の店舗で発売する。
【写真】シンプルでかわいい！ 30周年記念アイテム一覧
■オンラインストア限定ボックスを用意
今回発売されるのは、素材の味わいにこだわった春のひとときを彩るスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテム。
「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ジューシーなブルーベリー果肉を楽しめる、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。シンプルなレアチーズ生地が、ブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てる、軽やかでバランスのいい一品となっている。
また、やさしい甘さのあんことコクのあるバターを香ばしく焼き上げたスコーンでサンドした「あんバタースコーンサンド」が展開されるほか、食べ応えのある「チキン＆チーズアラビアータ石窯フィローネ」や「ハム＆チーズ 石窯カンパーニュサンド」もそろう。
さらに、「スターバックス」が日本に誕生した当時のロゴと30周年を象徴するアニバーサリーマークをデザインした「ステンレスボトル」や「タンブラー」、「マグ」など、特別感あふれる限定商品が登場する。
ちなみに、オンラインストアでは、4月7日（火）から、30周年記念デザインをあしらったカフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトを組み合わせた「スターバックス30YEARSボックス」を販売中だ。
【写真】シンプルでかわいい！ 30周年記念アイテム一覧
■オンラインストア限定ボックスを用意
今回発売されるのは、素材の味わいにこだわった春のひとときを彩るスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテム。
「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ジューシーなブルーベリー果肉を楽しめる、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。シンプルなレアチーズ生地が、ブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てる、軽やかでバランスのいい一品となっている。
さらに、「スターバックス」が日本に誕生した当時のロゴと30周年を象徴するアニバーサリーマークをデザインした「ステンレスボトル」や「タンブラー」、「マグ」など、特別感あふれる限定商品が登場する。
ちなみに、オンラインストアでは、4月7日（火）から、30周年記念デザインをあしらったカフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトを組み合わせた「スターバックス30YEARSボックス」を販売中だ。