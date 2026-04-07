「ブルーベリーレアチーズケーキ」（税込 570円）　※テイクアウトは税率が異なる

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　「スターバックス」は、4月8日（水）から、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念したフードとアイテムを、全国の店舗で発売する。

【写真】シンプルでかわいい！　30周年記念アイテム一覧

■オンラインストア限定ボックスを用意

　今回発売されるのは、素材の味わいにこだわった春のひとときを彩るスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテム。

　「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ジューシーなブルーベリー果肉を楽しめる、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。シンプルなレアチーズ生地が、ブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てる、軽やかでバランスのいい一品となっている。

　また、やさしい甘さのあんことコクのあるバターを香ばしく焼き上げたスコーンでサンドした「あんバタースコーンサンド」が展開されるほか、食べ応えのある「チキン＆チーズアラビアータ石窯フィローネ」や「ハム＆チーズ 石窯カンパーニュサンド」もそろう。

　さらに、「スターバックス」が日本に誕生した当時のロゴと30周年を象徴するアニバーサリーマークをデザインした「ステンレスボトル」や「タンブラー」、「マグ」など、特別感あふれる限定商品が登場する。

　ちなみに、オンラインストアでは、4月7日（火）から、30周年記念デザインをあしらったカフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトを組み合わせた「スターバックス30YEARSボックス」を販売中だ。