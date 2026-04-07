テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが４日、「ＡＮＮスーパーＪチャンネル」の土日キャスターとしてデビューを飾った。

初日は「とても緊張しました、、、！」とＳＮＳで明かし、７日付では「まだまだ緊張が取れず、慣れないこともありますが、しっかりと丁寧に伝える気持ちを忘れずに取り組んで参ります。引き続きよろしくお願いします…！」とつづった。また「息子と娘の ＃入学式も無事に終わりました 家族皆で新しい環境と生活、頑張ります！」と長男（１５）が高校、長女（１２）が中学の入学式を終えたことも報告した。

長男の中学卒業を報告したＳＮＳには「そんなに大きな子供いるのですね、めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎます」「なぜ年とらないの？」「こんなに可愛いママいる！？」などと反響を呼んだが、今回の投稿にも「ガチ可愛すぎる」「かわいい ２０代ですよ」「可愛い♥」などの声が届いている。

堂アナは、青山学院大学文学部英米文学科卒。２００４年４月、入社と当時に「ミュージックステーション」のサブ司会に大抜擢され、注目を集めた。