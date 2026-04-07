アルピニスト野口健氏の長女で、今年の第58回ミス日本グランプリに輝いた野口絵子さん（22）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、父のエピソードを語った。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。

父とともにテレビに出演することが多い絵子さん。MCの明石家さんまからは「父さんは厳しくないもんね？」と振られ、「山に連れて行かれてましたけど…」と答えた。

それでも、健氏に対して優しいイメージがあるさんまは、「行こう？登ろう？ってことやろ？」と再質問。絵子さんは「そんなかわいいものじゃないんですよ、全然」と打ち明けた。

「“絵子、雪見たいか？”って、小学2年生の時に言われて。東京に住んでいたので、“雪見たい、雪見たい！”って言ったら、連れて行かれたのが八ヶ岳。マイナス10度、吹雪の山で。2、3メートル先までしか見えない。みたいな」

スタジオは大爆笑。さんまが「これが雪だよ？って」と笑わせると、絵子さんも「雪しか見えないって」と続いていた。