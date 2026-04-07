中東情勢の影響で、原油由来の石油製品「ナフサ」の価格が高騰し、私たちの生活を支える製品に値上げの懸念が広がっています。少しでも影響を抑えようと関連する企業は「リサイクル」に力を入れています。



7日、佐賀県吉野ヶ里町の工場を訪ねました。



こちらの工場では、スーパーやコンビニで使われる1200種類の食品トレーを、1日40万枚ほど製造しています。会社全体では全国に18の工場があり、食品トレーのシェアの40%ほどを占めています。





■エフピコ 統括マネージャー・浅野貫司さん「製品のトレーを作る主原料になる原反（げんたん）です。」

この原料について、仕入れ先のメーカーから3月末に値上げの打診が来たといいます。



■浅野さん

「4月の後半から、30％から40％ぐらい（の値上げ）という話を聞いています。」



ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原料となる「ナフサ」の調達に支障が出ていることが原因だといいます。

ナフサは、原油を精製して作られる石油製品の一つで、見た目は透明な液体です。



加工するとプラスチックなどになり、レジ袋や衣服などの日用品から、半導体などの先端製品まで、あらゆる分野の製品に使われています。



政府は重要物資の安定確保のため特別チームを作っていて、ナフサについては中間段階の化学製品を含めて国内需要の4か月分は確保しているとしています。



一方で、ナフサの価格が急激に上昇していることから、大手化学メーカーのクラレが香料や農薬などの原料となる化学製品を平均20％値上げするなど、関連製品の値上げも相次いでいます。



吉野ヶ里町のトレー工場では、原料費値上げの危機を「リサイクル」で打開しようと考えています。



■エフピコ リサイクル推進部・小川盛基さん

「九州各地から集まったトレー。ナフサがなくても、我々の原料としてもう一度、トレーに生まれ変わる。」

こちらは、トレー工場と同じ佐賀県内にあるリサイクル用のトレー選別工場です。



■八木菜月アナウンサー

「こちらでは、手作業で一つ一つ、白い容器と色ものの容器に分ける作業が行われています。」



スーパーなどで回収されたトレーをこの工場で選別し、粉砕や洗浄などの工程を経て再びトレーに生まれ変わらせます。



■小川さん

「1日約50台のトラックで、ここに集まってきます。非常に大きな地上の資源ですから、燃やすだけでは非常にもったいない。回収量を増やしていくということを、いろいろな機会を捉えて、消費者のみなさまにお願いさせていただいています。」



今後の見通しが立たない「ナフサ」の価格高騰。



エフピコの担当者は、食品トレーの回収に協力してもらえる場合はきちんと洗浄し乾かした上で、リサイクルできるものを分別してスーパーなどに持っていってほしいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月7日午後5時すぎ放送